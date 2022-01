Serie A | giornata 22 | 3 portieri da non schierare al fantacalcio

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Un fine settimana che può regalare sorprese, dato che ci sono alcune gare molto interessanti, come Sampdoria-Torino (sfida che apre ladi campionato), Juventus-Udinese e Fiorentina-Genoa. Su tutte c’è il big match tra Atalanta e Inter, due delle compagini più in forma – e pericolose – fino a questo momento. In otticaA, ecco allora i 3da nonalper la22, mettendo in conto la pericolosità delle rispettive avversaria. Le ultime tre in classifica – ovvero Salernitana, Genoa e Cagliari – se la vedranno con Lazio, Fiorentina e Roma, mentre lo Spezia affronterà un Milan sempre più forte.A,22: ida nonVid Belec: seppur la ...

Sono definite le date dei recuperi dei campionati regionali, che resteranno fermi come da delibera dello scorso dicembre ancora fino a questo weekend. In serie C Gold la Virtus Intech Imola recupererà ...
Nel recupero della 18' giornata la squadra di Caserta supera per tre a uno i biancorossi Vittoria e secondo posto per il Benevento di Fabio Caserta che nel recupero della 18' giornata supera tra le mu ...