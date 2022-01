Sci alpino, Sofia Goggia cerca il primo podio a Zauchensee. In programma discesa libera e superG (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta sulla “Hermann Maier” di Zauchensee per un doppio appuntamento con le discipline veloci. La pista austriaca vedrà impegnate le donne più rapide del globo in discesa libera nella giornata di sabato, mentre domenica sarà la volta del superG. Sofia Goggia rimane senza dubbio la donna da battere, prescindendo dal fatto che non è mai riuscita a salire sul podio nella località salisburghese. La Campionessa Olimpica di specialità deve difendere i due pettorali rossi e allo stesso tempo guadagnare punti preziosi nella generale poiché Mikaela Shiffrin, vincendo lo slalom di Schladming, ha allungato a +309. Come al solito l’Italia potrà contare su uno squadrone solidissimo dove anche le seconde linee vantano ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Coppa del Mondo femminile di scisi sposta sulla “Hermann Maier” diper un doppio appuntamento con le discipline veloci. La pista austriaca vedrà impegnate le donne più rapide del globo innella giornata di sabato, mentre domenica sarà la volta delrimane senza dubbio la donna da battere, prescindendo dal fatto che non è mai riuscita a salire sulnella località salisburghese. La Campionessa Olimpica di specialità deve difendere i due pettorali rossi e allo stesso tempo guadagnare punti preziosi nella generale poiché Mikaela Shiffrin, vincendo lo slalom di Schladming, ha allungato a +309. Come al solito l’Italia potrà contare su uno squadrone solidissimo dove anche le seconde linee vantano ...

