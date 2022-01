Sanremo 2022 | cosa succede se la Liguria va in zona rossa? E se uno dei conduttori è positivo? Il protocollo di sicurezza Al via prenotazione biglietti

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Mancano ormai due settimane all’inizio del Festival di, in programma dall’1 al 5 febbraio, e già si inizia entrare nel clima della kermesse. Anche quest’anno l’evento si trova a fare i conti con la pandemia di Covid che, trainata dalla variante Omicron, sta facendo registrare contagi record, mettendo a rischio la tenuta degli ospedali. Gli esperti hanno lanciato l’allarme sul fatto che entro fine mese diverse regioni possano passare inarancione o, addirittura: tra queste c’è anche la, dove si svolgerà il Festival. In molti quindi si chiedonopotrebbere e come le eventuali restrizioni impatteranno sulla sua riuscita. Ecco di seguitosappiamo al momento. Ildi ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - fanpage : Le voci sulla partecipazione di Can Yaman a #Sanremo2022 negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. - RadioItalia : Manca meno di un mese all'inizio di #Sanremo2022 e i Big del Festival hanno già cominciato le prove! - Diregiovani : Il senatore della Lega: 'Oggi un maschio vestito da femmina diventa una femmina a tutti gli effetti' ??… - Luca_zone : RT @GalantoMassimo: #Sanremo2022, Rai ha deciso: Bortone, Liorni e Venier in trasferta, gli altri programmi del daytime restano a Roma Su… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Sarà possibile iniziare a prenotare dal pomeriggio, via telefono, le terze dosi di vaccino per coloro che hanno il green pass in scadenza, grazie all'organizzazione di Asl 1 Imperiese di alcune ...Chiedono accertamenti e soprattutto giustizia i familiari di Refiku Mata, il 29enne di origini albanesi morto il 17 dicembre scorso mentre si trovava recluso presso l'istituto penitenziario di ...Drusilla Foer sarà una co-conduttrice del Festival di Sanremo, ma la sua presenza sul palco dell'Ariston ha diviso il mondo della politica ...A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Giusy Ferreri sarà il Maestro Enrico Melozzi. Giusy commenta così il proprio brano “Miele”: «È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Qua ...