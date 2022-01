**Quirinale: Renzi, 'pronti a votare nome c.destra adatto e credibile, non Berlusconi'** (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Se il centrodestra propone un candidato che fa l'interesse dell'Italia e degli italiani, se è autorevole, credibile e adatto siamo pronti a votarlo. Bisogna vedere chi è, qual è. Ma il centrodestra dovrà presentare un nome diverso da Berlusconi. Sarà in grado? Vedremo". Lo ha detto Matteo Renzi alla riunione dei grandi elettori di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Se il centropropone un candidato che fa l'interesse dell'Italia e degli italiani, se è autorevole,siamoa votarlo. Bisogna vedere chi è, qual è. Ma il centrodovrà presentare undiverso da. Sarà in grado? Vedremo". Lo ha detto Matteoalla riunione dei grandi elettori di Iv.

