Quirinale, il centrodestra 'unito' punta su Berlusconi: 'Ora Sciolga la riserva' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il centrodestra è unito nell'indicare in Silvio Berlusconi come La figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'alta carica di presidente della Repubblica con l'autorevolezza e l'...

pietroraffa : Il centrodestra non capisce che la candidatura di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica mette a rischio la st… - fattoquotidiano : Quirinale, il centrodestra ufficializza la candidatura di Berlusconi: “Ha l’autorevolezza che serve, sciolga la ris… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'Non so cosa decideranno centrodestra e centrosinistra sul Quirinale. Stasera però riuniremo i grand… - Habanerorange : RT @dottorbarbieri: ?????? CENTRODESTRA HA CHIESTO A #BERLUSCONI DI SCIOGLIERE LA RISERVA SULLA SUA CANDIDATURA AL #QUIRINALE. - lucabrusc1 : Un elemento sembra chiaro: il centrodestra non cerca accordo ampio e tenterà di eleggere un l presidente d’area.… -