Quirinale, centrodestra: "Berlusconi è la figura adatta, sciolga la riserva" (Di venerdì 14 gennaio 2022) 'I leader della coalizione di centrodestra hanno convenuto che Silvio Berlusconi sia la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'alta carica di Capo dello Stato con l'autorevolezza e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) 'I leader della coalizione dihanno convenuto che Silviosia laa ricoprire in questo frangente difficile l'alta carica di Capo dello Stato con l'autorevolezza e ...

Advertising

pietroraffa : ??Finito il vertice di centrodestra: verrà proposto il nome di Silvio Berlusconi, a cui i leader hanno chiesto di sc… - fattoquotidiano : Quirinale, il centrodestra ufficializza la candidatura di Berlusconi: “Ha l’autorevolezza che serve, sciolga la ris… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Oggi il vertice del centrodestra. Salvini: “Gli altri non mettano veti su Berlusconi” Leu:… - gaejimmy : RT @agambella: I capi dei partiti del Centrodestra hanno chiesto a Silvio Berlusconi di sciogliere in senso favorevole la riserva per la ca… - Alessiooiaretti : RT @Libero_official: Vertice di #centrodestra a Roma, la nota congiunta: '#Berlusconi dica sì alla cadidatura al #Quirinale, ha l'autorevol… -