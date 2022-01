Ostia, parte l’attività dello Sportello Antiusura di Ascom (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ostia – Presso l’Ascom Confcommercio Roma Litorale Sud, in piazzale della Posta 2, ad Ostia, è attivo uno Sportello Antiusura e sovraindebitamento finalizzato ad offrire informazioni e assistenza a quanti restano vittime di questi fenomeni. La sentenza della Cassazione pronunciatasi sulla conferma di associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada (leggi qui), a seguito del maxi processo che nasce dall’indagine della DDA di Roma, rimette ordine su una questione molto importante per Ascom Ostia Confcommercio Roma Litorale Sud, sempre attenta a combattere il fenomeno dell’usura, facendo rete con il proprio sistema del commercio, promuovendo la cultura della legalità ed il rispetto delle regole con provvedimenti quali lo Sportello Antisura, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 gennaio 2022)– Presso l’Confcommercio Roma Litorale Sud, in piazzale della Posta 2, ad, è attivo unoe sovraindebitamento finalizzato ad offrire informazioni e assistenza a quanti restano vittime di questi fenomeni. La sentenza della Cassazione pronunciatasi sulla conferma di associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada (leggi qui), a seguito del maxi processo che nasce dall’indagine della DDA di Roma, rimette ordine su una questione molto importante perConfcommercio Roma Litorale Sud, sempre attenta a combattere il fenomeno dell’usura, facendo rete con il proprio sistema del commercio, promuovendo la cultura della legalità ed il rispetto delle regole con provvedimenti quali loAntisura, ...

