Nuove regole quarantena scuola: 10 giorni di Dad dal secondo positivo alla primaria. Cosa si intende per auto-sorveglianza. FAQ ATS Milano (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'ATS di Milano aggiorna le FAQ relative alle Nuove regole sulle quarantene a scuola, così come previsto dal decreto legge del 7 gennaio 2022. Quando decorrono i 10 giorni di Dad; Cosa si intende per auto-sorveglianza; segnalazione contatti stretti; verifica stato vaccinale studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'ATS diaggiorna le FAQ relative allesulle quarantene a, così come previsto dal decreto legge del 7 gennaio 2022. Quando decorrono i 10di Dad;siper; segnalazione contatti stretti; verifica stato vaccinale studenti. L'articolo .

Advertising

lorepregliasco : Le nuove regole su isolamento e quarantena in Svizzera fanno impallidire quelle italiane o quelle americane, molto… - LaStampa : Le Regioni e le nuove regole per convivere con il virus: 'Ridurre la quarantena, eliminare il tampone ed escludere… - Agenzia_Ansa : Scattano le nuove regole. Da oggi si potrà accedere solo col green pass rafforzato in bar, ristoranti, alberghi, pi… - orizzontescuola : Nuove regole quarantena scuola: 10 giorni di Dad dal secondo positivo alla primaria. Cosa si intende per auto-sorve… - lucabattanta : RT @Arena_Anto: @lucabattanta @Mov5Stelle @FloridiaBarbara Per non parlare di questa porcata immonda! -