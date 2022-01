Love is in the air, trama 14 gennaio: Eda e Serkan in guerra (Di venerdì 14 gennaio 2022) A Love is in the air, dopo un piccolo riavvicinamento, Eda e Serkan si ritroveranno di nuovo a farsi la guerra a causa della piccola Kiraz e della sua educazione. I due ex fidanzati, che sembravano aver recuperato l'antica sintonia, hanno poi iniziato nuovamente a discutere quando entrambi hanno scoperto che Ayfer ed Aydan stavano raccogliendo prove per dimostrare rispettivamente l'inadeguatezza di Serkan come padre e quella di Eda come madre di Kiraz. A questo punto, a causa della richiesta di affidamento presentata dalla signora Bolat ai danni di Eda, la giudice incaricata di deliberare circa la custodia della bambina ha decretato che i due ex fidanzati, per il bene di Kiraz, vadano a convivere per qualche tempo. Questa decisione ha destabilizzato soprattutto Eda, poco entusiasta al pensiero di dover vivere con ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ais in the air, dopo un piccolo riavvicinamento, Eda esi ritroveranno di nuovo a farsi laa causa della piccola Kiraz e della sua educazione. I due ex fidanzati, che sembravano aver recuperato l'antica sintonia, hanno poi iniziato nuovamente a discutere quando entrambi hanno scoperto che Ayfer ed Aydan stavano raccogliendo prove per dimostrare rispettivamente l'inadeguatezza dicome padre e quella di Eda come madre di Kiraz. A questo punto, a causa della richiesta di affidamento presentata dalla signora Bolat ai danni di Eda, la giudice incaricata di deliberare circa la custodia della bambina ha decretato che i due ex fidanzati, per il bene di Kiraz, vadano a convivere per qualche tempo. Questa decisione ha destabilizzato soprattutto Eda, poco entusiasta al pensiero di dover vivere con ...

Advertising

egorapline : non per essere Me [=innamorata da far schifo] però the way taekook are so sweet con i propri cani <333 boh vedendol… - solarnini : the last line hfjdkshfjhs i love star - Jimmy93171751 : @maria47215 @JulezJeremy @HLingayan @AllEspant @GnomeJuli07 @JanellZaragoza @fakyoto @chadachada17 @RonaldR75484618… - wenwen8154 : oh the love for all seasons stew flopped HSJAJSJAJSJ - 10_Javier_C : Bno si no resulta anulai la hora pero desde yaceris una novia estate modo funny dress LDM marriage es un negocio lo… -