Il segno zodiacale più sfortunato del fine settimana | previsioni e consigli per il segno meno favorito

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’anno 2022 è ormai arrivato e tutti i segni sono già sotto l’effetto delle stelle, nessuno escluso. Alcuni dei 12 abitanti dello Zodiaco vivranno sicuramente momenti pieni di spensieratezza, gioia e leggerezza, ma non sempre questo accade e qualchepuò risultare invece negativamente influenzato dagli astri e dalle loro posizioni avverse. Volete conoscere quale, tra i 12 segni, sarà quello piùdi questo weekend? La risposta a questa insistente domanda: ilpiùper le giornate del 15 e 16 gennaio 2022. Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi ledi: Branko Paolo Fox Simon & the Stars Ilpiùdel weekend: Bilancia I nati sotto il ...