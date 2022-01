ICW | Info e Match annunciati per “Cold War 2022”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Lee iper “War”, in programma Sabato 15 Gennaio a S. Paolo d’Argon (BG): ICWWarSabato 15 Gennaio – S. Paolo d’Argon (BG)Centro Sportivo Comunale – Via Bartolomeo Colleoni 3 Inizio Ore 20.00 – Ingresso 12,00 € ; Ridotti Under12 8,00 € Campione Italiano Wrestling ICW – Alessandro Corleone (c) Vs Tony Callaghan Titolo Interregionale ICW (Decision) – Emanuel El Gringo Vs Gabriel Bach ICW Fight Forever Title – Dennis (c) Vs Mirko Mori Titolo Femminile ICW – Electra (c) Vs Mary Cooper – Mr. Excellent Vs Nico Inverardi – Psycho Mike Vs Zoom Annunciata la presenza del Campione Pesi Leggeri ICW Trevis Montana, Rebel Souls, Bjorn, El Panzero e Spencer. PRENOTAZIONE ...