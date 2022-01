I Santi Venerdì 14 Gennaio 2022

Advertising

nadine_jpr : @seiwald_lisa @costiiiiiiii sempre avanti fino a venerdi santi - picc0librividi : venerdì ho il tampone madonna prego tutti i santi,perfavore vi prego?? - Vichylombrichy : @elizaxonly Io vado venerdì. Prego tutti i santi - MaryandAnnaLAND : Letture del giorno Venerdì 07 gennaio 2022 II Settimana del Tempo di Natale Colore liturgico: bianco Le letture d… - Emisstaisulcazz : Ogni fottuto venerdì faccio sta cazzo di wl su fifa, ogni fottuto venerdì faccio scendere i santi dal cielo. -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Venerdì

dialessandria.it

... la stagione del Teatro della Regina di Cattolica riparte(14 gennaio, ore 21,15) con lo ... Il Medioevo a Rimini Rimini e le sue storie dal Medioevo tra cavalieri templari,ed eretici. ......sarà la messa di suffragio in onore delle vittime del naufragio alle ore 12 nella chiesa dei... 'Per non dimenticare' è il titolo dell'evento commemorativo in programma14 gennaio al ...