I Radicali si appellano ai parlamentari | Non votate l' antiabortista Metsola

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “Ciò che le chiediamo con questo appello è di riflettere se sia opportuno e ragionevole affidare la Presidenza del Parlamento europeo a chi si è dimostrato in forte contraddizione con molte posizioni di numerosi Stati dell’Unione e del Parlamento europeo”. È solo uno dei passaggi salienti della lettera che iItaliani e in particolare gli attivisti della campagna “Libera di Abortire” hanno inviato agli euro. Il loro è un appello in vista del voto di martedì a Strasburgo per l’elezione del nuovo presidente del Parlamento Europeo, dopo la scadenza di metà mandato. Ichiedono espressamente di non votare Roberta, maltese, esponente del Ppe, di fede politica conservatrice e soprattutto convinta anti-abortista.al momento è tra i candidati più papabili a ...