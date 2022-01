Giro d’Italia snobbato dalle multinazionali: al via solo uno tra i top 10 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sarà un Giro d’Italia particolare, la corsa a tappe è stata superata, in termini d’interesse, dal Tour de France e dalla Vuelta. Quest’anno, solamente uno dei 10 ciclisti più forti al mondo, parteciperà al Giro, ormai poco appetibile agli occhi delle multinazionali. Giuseppe Martinelli, tecnico dell’Astana, squadra maschile kazaka di ciclismo, ha commentato la situazione. Ecco le sue parole, riportate L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sarà unparticolare, la corsa a tappe è stata superata, in termini d’interesse, dal Tour de France e dalla Vuelta. Quest’anno, solamente uno dei 10 ciclisti più forti al mondo, parteciperà al, ormai poco appetibile agli occhi delle. Giuseppe Martinelli, tecnico dell’Astana, squadra maschile kazaka di ciclismo, ha commentato la situazione. Ecco le sue parole, riportate L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Giro d’Italia snobbato dalle multinazionali: al via solo uno tra i top 10: Sarà un Giro d’Italia… - CalcioFinanza : Giro d’Italia snobbato dalle multinazionali: al via solo uno tra i top 10 - ChiaraBoschi4 : d'ora in poi la maglia rosa al giro d'Italia la potrà vincere solo una donna #mascherinerosa - fuori__luogo : @CinicaFame Il Palermo, che ha la maglia rosa/nero La maglia rosa del giro d'Italia - RetweetPalermo : RT @FalangaGiovanna: Vogliamo parlare della maglia rosa del Giro d'Italia o di quella del Palermo calcio??? #mascherinerosa -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Il Giro d'Italia snobbato dalle multinazionali non è più corsa da big ilGiornale.it