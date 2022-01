Funerali Sassoli | la moglie Alessandra | Incontrati a scuola | te ne sei andato troppo presto

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gennaio 2022 "Ci siamo cercati e trovati sui banchi di, abbiamo camminato insieme fino a oggi e in questo tempo ti abbiamo sempre condiviso con gli altri. Due settimane fa avevi capito ...

Europarl_IT : In diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali di Stato del Presidente Dav… - VittorioSgarbi : Domani, dopo i funerali di Stato, la salma del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, verrà tumulata, co… - Agenzia_Ansa : L'ultimo saluto a David Sassoli, a Roma i funerali di Stato #ANSA - Vale30062 : RT @Avvenire_Nei: I funerali di #DavidSassoli. Zuppi: «Credente sereno, dalla parte della persona» - msn_italia : Funerali Sassoli, leader Ue e capi di Stato per l’ultimo saluto -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Sassoli

te ne sei andato troppo presto', il ricordo di Alessandra Vittorini, per il marito, David. / Ebste ne sei andato troppo presto", il ricordo di Alessandra Vittorini, per il marito, David. / EbsIl Card. Zuppi: "Era un uomo di parte e di tutti, voleva l'Europa unita perchè figlio della generazione che aveva visto la guerra".Venerdì, 14 gennaio 2022 Home > aiTv > Tanta gente comune ai funerali di Sassoli: "Una brava persona" Milano, 14 gen. (askanews) - Non solo il mondo delle istituzioni italiane ed europee e della polit ...