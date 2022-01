“Dovete salvare Soleil Sorge”. Succede fuori dal GF Vip ed è caos immediato. Il caso è scoppiato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuovo colpo di scena al ‘GF Vip’, anzi precisamente dall’esterno della Casa più spiata d’Italia. Un nuovo putiferio si sta abbattendo in queste ore su una delle concorrenti più in vista di questa edizione, ovvero Soleil Sorge. Una persona molto discussa e famosa ha infatti deciso di sostenere pubblicamente l’ex di ‘Uomini e Donne’ con un endorsement quasi senza precedenti. Ha infatti chiesto ufficialmente a tutti i suoi fan di salvare la vippona per permetterle di continuare questa avventura. Intanto, Soleil Sorge è finita nel mirino del pubblico anche per altro. Le accuse contro Soleil Sorge sono le solite: essere finta, costruita e di recitare, in poche. E poi qualcuno ha contestato anche alcune sue affermazioni, con tanto di prove. Soleil ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuovo colpo di scena al ‘GF Vip’, anzi precisamente dall’esterno della Casa più spiata d’Italia. Un nuovo putiferio si sta abbattendo in queste ore su una delle concorrenti più in vista di questa edizione, ovvero. Una persona molto discussa e famosa ha infatti deciso di sostenere pubblicamente l’ex di ‘Uomini e Donne’ con un endorsement quasi senza precedenti. Ha infatti chiesto ufficialmente a tutti i suoi fan dila vippona per permetterle di continuare questa avventura. Intanto,è finita nel mirino del pubblico anche per altro. Le accuse controsono le solite: essere finta, costruita e di recitare, in poche. E poi qualcuno ha contestato anche alcune sue affermazioni, con tanto di prove.ha ...

