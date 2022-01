Doc | Saurino è il primo medico che muore di Covid in una fiction Boom di ascolti

Advertising

Lucaargentero : ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) | Rolling Stone Italia… - Corriere : «Doc», Gianmarco Saurino è il primo medico a morire di Covid in una serie tv - RollingStoneita : Il protagonista della più grande svolta nell’incipit della seconda stagione scrive in esclusiva per noi. E svela il… - ValeriaOrioloPh : ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) - tvfangirl12 : RT @Lucaargentero: ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) | Rolling Stone Italia #ipsedi… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Saurino

...una serie tv in ospedale - interpretato dall'attore Gianmarco) e sbaraglia subito la concorrenza appassionando 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share aggiudicandosi la prima serata. "...Insomma, i fans rimarranno malissimo ma perè stato un meraviglioso lancio verso un futuro ricco di soddisfazioni. Gli altri personaggi chiave non hanno ancora svelato quale sarà il loro ...Lorenzo Lazzarini muore in Doc 2 – nelle tue mani come paziente zero, ucciso dal Covid appena arrivato in Italia ...D oc 2 fa già parlare di sé. E ha la sua nuova star: Gianmarco Saurino, alias il dottor Lorenzo Lazzarini, che nel secondo episodio muore di Covid. Facendo disperare i fan che sui social non hanno ris ...