Cosa dice davvero lo studio che «dimostra l’efficacia delle terapie domiciliari Covid-19» (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’estrema difficoltà di acquistare in farmacia il farmaco Zitromax, antibiotico a base di azitromicina prodotto da Pfizer, ha destato preoccupazione e persino la necessità di un intervento da parte dell’Aifa per spiegare un concetto base, già noto a partire dal 2020 a inizio pandemia: «Non esistono antibiotici efficaci contro Sars-Cov-2». Una precisazione necessaria, visto l’ancora diffusa confusione nel trattare un virus con un farmaco che serve per un patogeno diverso, i batteri. Dall’altra parte c’è la disinformazione, così come medici che prescrivono l’azitromicina in coppia con altri farmaci come l’idrossiclorochina, la cui “utilità” risulti ancora oggi priva di fondamento scientifico. Lo “Schema terapeutico domiciliare” In un documento diffuso online l’estate scorsa, ad opera del “Comitato Cura Domiciliare Covid” e commentato dal giornalista e conduttore ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’estrema difficoltà di acquistare in farmacia il farmaco Zitromax, antibiotico a base di azitromicina prodotto da Pfizer, ha destato preoccupazione e persino la necessità di un intervento da parte dell’Aifa per spiegare un concetto base, già noto a partire dal 2020 a inizio pandemia: «Non esistono antibiotici efficaci contro Sars-Cov-2». Una precisazione necessaria, visto l’ancora diffusa confusione nel trattare un virus con un farmaco che serve per un patogeno diverso, i batteri. Dall’altra parte c’è la disinformazione, così come medici che prescrivono l’azitromicina in coppia con altri farmaci come l’idrossiclorochina, la cui “utilità” risulti ancora oggi priva di fondamento scientifico. Lo “Schema terapeutico domiciliare” In un documento diffuso online l’estate scorsa, ad opera del “Comitato Cura Domiciliare” e commentato dal giornalista e conduttore ...

