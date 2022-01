Chelsea | Barça e Bayern in pressing alto su Christensen

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 gennaio 2022) . Il difensore danese non ha ancora accettato l’offerta di rinnovoMonaco e Barcellona a caccia di un difensore e, secondo Fabrizio Romano, entrambe interessate ad Andreasdel. Il centrale danese ha il contratto in scadenza con i Blues nell’estate del 2022 e non ha ancora accettato la proposta di rinnovo del club londinese che rischia di perderlo a zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.