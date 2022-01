C’è Posta per te, spoiler 15 gennaio: torna Can Yaman (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sabato 14 gennaio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata della 24esima edizione di C’è Posta per te. Il people show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi, dall’8 gennaio, è tornato ad animare il fine settimana della rete ammiraglia. Nel corso del nuovo appuntamento, tornerà nel salotto di C’è Posta l’amatissimo attore turco: Can Yaman, che a breve si calerà nelle vesti di Sandokan. C’è Posta per Te 2022, seconda puntata: arriva Can Yaman Le anticipazioni inerenti alla seconda puntata di C’è Posta per te, rivelano che nello studio del people show farà ritorno Can Yaman, il protagonista di Day Dreamer e Bitter Sweet. Can regalerà un momento indimenticabile ad una sua fan. (l’articolo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sabato 14, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata della 24esima edizione di C’èper te. Il people show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi, dall’8, èto ad animare il fine settimana della rete ammiraglia. Nel corso del nuovo appuntamento, tornerà nel salotto di C’èl’amatissimo attore turco: Can, che a breve si calerà nelle vesti di Sandokan. C’èper Te 2022, seconda puntata: arriva CanLe anticipazioni inerenti alla seconda puntata di C’èper te, rivelano che nello studio del people show farà ritorno Can, il protagonista di Day Dreamer e Bitter Sweet. Can regalerà un momento indimenticabile ad una sua fan. (l’articolo ...

Advertising

trash_italiano : A Verissimo ci sarà uno spazio dedicato a C’è Posta Per Te, per scoprire come si sono evolute le storie più interes… - trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - CanaYamana : RT @mimari91698281: C'è Posta Per Te 2021 - 2022 #CanYaman - Y9IAhYpZdnuzZFU : RT @APmagazineit: C’è posta per te, gli ospiti della seconda puntata. #cepostaperte #canyaman #sabrinaferilli #gerryscotti #teomammucari #r… - AyeletLuzon : RT @VelvetMagIta: C’è Posta per Te, ospite nella prossima puntata #CanYaman [VIDEO] #VelvetMag #Velvet -