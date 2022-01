Bonucci-Mozillo: svelate le parole del dirigente nerazzurro! (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’edizione odierna del Corriere dello Sport, fa chiarezza e svela quanto accaduto tra Leonardo Bonucci ed il segretario dell’Inter Mozzillo che ha causato l’ira del difensore juventino. Stando alla ricostruzione, il numero 19 bianconero avrebbe reagito ad uno sfottò del segretario che, al gol del 2-1, avrebbe detto: “Entra adesso!”. A quel punto, Bonucci, avvicinandosi a Mozzillo e spintonandolo ha replicato: “Non mi esulti in faccia, che c… fai?”. Bonucci-Mozzillo Dopo lo spintone, il segretario ha reagito urlandogli: “Ma cosa fai?”. Nervi tesi al Meazza, dunque, nella finale di Supercoppa portata a casa dai nerazzurri grazie alla rete in extremis di Alexis Sanchez. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’edizione odierna del Corriere dello Sport, fa chiarezza e svela quanto accaduto tra Leonardoed il segretario dell’Inter Mozzillo che ha causato l’ira del difensore juventino. Stando alla ricostruzione, il numero 19 bianconero avrebbe reagito ad uno sfottò del segretario che, al gol del 2-1, avrebbe detto: “Entra adesso!”. A quel punto,, avvicinandosi a Mozzillo e spintonandolo ha replicato: “Non mi esulti in faccia, che c… fai?”.-Mozzillo Dopo lo spintone, il segretario ha reagito urlandogli: “Ma cosa fai?”. Nervi tesi al Meazza, dunque, nella finale di Supercoppa portata a casa dai nerazzurri grazie alla rete in extremis di Alexis Sanchez.

