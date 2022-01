Beach Volley, Dioniso Lequaglie: “La Fipav è d’accordo con la AIBVC per valorizzare questo sport” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuovo appuntamento di Beach2U, il programma a cura di sport2U in collaborazione con OAsport dedicato al Volley sulla sabbia. Ospite in trasmissione Dioniso Lequaglie, uno dei più grandi giocatori di Beach Volley italiano ed ora Presidente della AIBVC. Oggetto di discussione nelle scorse settimane è stata la diatriba tra Fipav e AIBVC. Ecco come il Presidente ha commentato la situazione: “Abbiamo avuto alcuni incontri informali e un incontro ufficiale noto a tutti dato il comunicato. Io sono molto contento perchè, come quando ci siamo visti la prima volta, quando è nata AIBVC, dicevo che l’obiettivo non era fare la guerra a qualcuno, ma cercare di costruire un modello di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuovo appuntamento di2U, il programma a cura di2U in collaborazione con OAdedicato alsulla sabbia. Ospite in trasmissione, uno dei più grandi giocatori diitaliano ed ora Presidente della. Oggetto di discussione nelle scorse settimane è stata la diatriba tra. Ecco come il Presidente ha commentato la situazione: “Abbiamo avuto alcuni incontri informali e un incontro ufficiale noto a tutti dato il comunicato. Io sono molto contento perchè, come quando ci siamo visti la prima volta, quando è nata, dicevo che l’obiettivo non era fare la guerra a qualcuno, ma cercare di costruire un modello di ...

