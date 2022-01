Atalanta-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 14 gennaio 2022) Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Inter: ecco le informazioni sulla data, l’orario e la diretta tv e streaming. Il tecnico dei nerazzurri, reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana, vuole anche battere la Dea in un big match di assoluto livello che può testare la forza di questa squadra. Appuntamento ad Appiano Gentile alle ore 13.15 di sabato 15 gennaio: la diretta tv potrebbe essere trasmessa da Sky Sport 24, streaming sull’account Youtube del club. diretta scritta su Sportface. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Simoneparlerà inalla vigilia di: ecco le informazioni sulla, l’e latv e. Il tecnico dei nerazzurri, reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana, vuole anche battere la Dea in un big match di assoluto livello che può testare la forza di questa squadra. Appuntamento ad Appiano Gentile alle ore 13.15 di sabato 15 gennaio: latv potrebbe essere trasmessa da Sky Sport 24,sull’account Youtube del club.scritta su Sportface. SportFace.

