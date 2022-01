(Di venerdì 14 gennaio 2022)sarebbe voluta tornare aldianche quest’anno, ma il brano che ha inviato ad Amadeus è stato scartato. Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante – reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle – ha commentato così: “Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest. Mi sento profondamente italiana e quindi mi piacerebbe rappresentare il nostro Paese all’estero” – e aggiunge – “Vorrei diventare una piccola Pausini, senza pretese”. Dal 2009 ad oggiha partecipato aldiben sette volte. La prima nella categoria giovani col brano Sincerità, ha poi proseguito nel 2010 con il ...

StraNotizie : Arisa scartata dal Festival di Sanremo, la sua reazione - Simy63957584 : Questa canzone è proprio bella. #Arisa ha detto che la sua canzone è stata scartata a Sanremo, non so quale avesse… -

In breve,ha rivelato di essere statadal Festival di Sanremo 2022, accusando (indirettamente o direttamente dipende da che punto la si vuole interpretare) Amadeus, direttore ...Un meritato trionfo.ha vinto la 16esima edizione di Ballando con le Stelle, battendo in finale Bianca Gascoigne. 52% a 48% per la cantante, che ha svelato di essere stataa Sanremo 2022, perchè aveva ...