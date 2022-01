Amazzonia, il cammino di Tawy: 12 ore nella foresta per portare il padre a vaccinarsi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sei ore all’andata e sei al ritorno. Dodici ore di cammino in totale con il padre sulle spalle, camminando nel cuore della foresta amazzonica per arrivare nel centro vaccini più vicino. Questa è la storia di Tawy, un giovane membro della tribù Zo’é, del nord del Brasile. Quando Tawy è arrivato sul posto, ad accoglierlo, commosso, c’era il dottor Jennings Simões, che ha chiesto al ragazzo di scattargli una foto: era il 22 gennaio 2021. In Brasile, la campagna vaccinale era cominciata solo da cinque giorni e la priorità era stata data alle tribù indigene. Dopo un anno, per celebrare l’inizio del 2022, il dottor Simões ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di Tawy e del padre Wahu, finora preziosamente custodita. “Gli Zo’é mi chiedono sempre quando tutti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sei ore all’andata e sei al ritorno. Dodici ore diin totale con ilsulle spalle, camminando nel cuore dellaamazzonica per arrivare nel centro vaccini più vicino. Questa è la storia di, un giovane membro della tribù Zo’é, del nord del Brasile. Quandoè arrivato sul posto, ad accoglierlo, commosso, c’era il dottor Jennings Simões, che ha chiesto al ragazzo di scattargli una foto: era il 22 gennaio 2021. In Brasile, la campagna vaccinale era cominciata solo da cinque giorni e la priorità era stata data alle tribù indigene. Dopo un anno, per celebrare l’inizio del 2022, il dottor Simões ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto die delWahu, finora preziosamente custodita. “Gli Zo’é mi chiedono sempre quando tutti ...

Advertising

gervasoni1968 : RT @LiciaRonzulli: Ben 12 ore di cammino nella foresta amazzonica con il padre sulle spalle per portarlo a fare la prima dose di vaccino an… - franco_sala : RT @LiciaRonzulli: Ben 12 ore di cammino nella foresta amazzonica con il padre sulle spalle per portarlo a fare la prima dose di vaccino an… - LiciaRonzulli : Ben 12 ore di cammino nella foresta amazzonica con il padre sulle spalle per portarlo a fare la prima dose di vacci… - MarianoDePersio : ... '6 ore di cammino nella selva brasiliana con il papà sulle spalle, e altre 6 per tornare nel proprio villaggio:… - FPanichi : @AlbertoLetizia2 Va bene. Mi sembra incredibile che il Covid possa arrivare dentro una foresta nel cuore dell’amazz… -