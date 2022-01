Allegri: “Bonucci? Risentimento, sarà assente. Arthur? Vi dico cosa penso” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Vi dico cosa penso. Alla vigilia di Juventus-Udinese, in programma domani alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, Massimiliano Allegri è tornato a parlare. Ecco alcune delle sue dichiarazioni più importanti: “Danilo non è ancora a disposizione, mentre Bonucci ieri ha avuto un Risentimento e lo ritroveremo solo dopo la sosta“. “Se confermo Arthur? L’ho già detto, la rosa della Juventus è questa e con questi giocatori dovremo arrivare alla fine della stagione nel migliore dei modi“. Arthur Juventus Calciomercato“Futuro da costruire su Dybala? Le valutazioni dei contratti sono della società. Paulo io l’ho cresciuto, era un bambino quando è arrivato dal Palermo e ora è cresciuto diventando un giocatore straordinario. Nella prima parte lo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Vi. Alla vigilia di Juventus-Udinese, in programma domani alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, Massimilianoè tornato a parlare. Ecco alcune delle sue dichiarazioni più importanti: “Danilo non è ancora a disposizione, mentreieri ha avuto une lo ritroveremo solo dopo la sosta“. “Se confermo? L’ho già detto, la rosa della Juventus è questa e con questi giocatori dovremo arrivare alla fine della stagione nel migliore dei modi“.Juventus Calciomercato“Futuro da costruire su Dybala? Le valutazioni dei contratti sono della società. Paulo io l’ho cresciuto, era un bambino quando è arrivato dal Palermo e ora è cresciuto diventando un giocatore straordinario. Nella prima parte lo ...

