Vaccino anti covid 19 a Napoli | aperto un hub per bambini anche alla Piscicelli

GiovaQuez : Dal governo via libera a un ordine del giorno sottoscritto da tutti i partiti di maggioranza con il quale si è chie… - fanpage : L'aula del Senato ha appena approvato con 172 sì, 2 contrari e 15 astenuti l'ordine del giorno proposto dalla Lega,… - fanpage : Il presidente del Parlamento europeo #DavidSassoli è morto nella notte a 65 anni. I No Vax non credono alla version… - RossanaGiannan2 : RT @mirko_furlan: #Povia da #Massimo_Giletti canta la canzone contro il vaccino anti Covid. Usciremo peggio da come abbiamo pensato ???? - SHIN_Fafnhir : @pellegrino_fra @DSM_134 @Mary_Cric @imballoionico @ms_incred @valy_s @Bi_AL_tp @Savio19m @italy983 1) Perché i dat… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

... anche in base alle tempistiche con le quali è stata ricevuta l'ultima dose delSars - coV - 2."Proviamo a rovesciare la prospettiva? Che cosa succederebbe se tutti gli over 50 fossero già vaccinati?", si chiede in un'intervista al Corriere della Sera il fisico Giorgio Sestili , secondo il ...In Italia è boom di nuovi vaccinati contro il Covid, ma l'obbligo per gli over 50 introdotto dal governo non ha ancora sortito gli effetti sperati. Dal 3 al 9 gennaio 483.512 persone hanno ricevuto la ...Covid, Crisanti dice no al vaccino ogni 4 mesi: "Non è salutare". Si discute sull'opportunità di rivedere il bollettino quotidiano ...