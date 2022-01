Traffico Roma del 13-01-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Luceverdedentro Latina questo aggiornamento Buonasera da Simone Cerchiarascarso in queste ore I maggiori disagi li abbiamo a causa di incidenti avvenuti in precedenza in via Mattia Battistini Qualche rallentamento per un incidente ora in via di risoluzione tra via Bracelli e il Forte Braschi nella zona est sulla via Collatinarallentato nei pressi di via di Salone olifa code per incidente in via di Casal Selce terminati i disagi a causa di lavori mentre intanto in via di Boccea ilè rallentato nella zona di Casalotti rallentamenti eintenso sulla Cristoforo Colombo tra il raccordo anulare e Acilia sul Raccordo Anularescarso domani e venerdì giornata di sciopero nel trasporto pubblico le difficoltà per che si muoverà con i mezzi ...