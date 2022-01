Supercoppa Italiana all’Inter | Calhanoglu festeggia così su ‘Twitter’

Advertising

Inter : La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa - goal : Supercoppa Italiana hero Alexis Sanchez ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT ???? #IMWinner: Una grandissima Inter conquista la #SupercoppaFrecciarossa ?? - FabioPaganin1 : RT @Inter: La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa - joker9212329403 : RT @Inter: La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

Trionfa negli ascolti latrasmessa da Mediaset: la partita tra Inter e Juve, ben raccontata da Massimo Callegari e Massimo Paganin, ha infatti radunato davanti a Canale 5 ben 7 ...San Siro torna protagonista anche questa sera. Dopo Inter - Juventus , match vinto dai nerazzurri al 121 che si sono aggiudicati così la, nello stadio milanese andrà in scena il match di Coppa Italia tra Milan e il Genoa dell'ex Schevchenko alla sua ultima in panchina col club: chi vince accede ai quarti della ...L'olandese: "Eravamo carichissimi, volevamo vincerla a tutti i costi. Siamo molto contenti anche per tifosi e società" ...I minuti conclusivi della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus sono destinati a lasciare strascichi. In quella che passerà alla storia come una tra le edizioni del ...