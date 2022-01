(Di giovedì 13 gennaio 2022) Oltre 21 anni fa scrissi un articolo intitolato: “Ci vorrebbe un meteorite”, nel quale evidenziavo la necessità di un evento traumatico per rinnovare veramente la Pubblica Amministrazione, come quello avvenuto 66 milioni di anni fa, quando a seguito dell’impatto di un asteroide nel Golfo del Messico tre quarti di tutte le specie viventi sulla Terra, inclusi molti dinosauri, si estinsero. La recente tragica pandemia causata dal virus Sars-CoV-2 ha determinato, seppure con effetti più contenuti, cambiamenti profondisocietà e perfinoPubblica Amministrazione. Le aziende private e le Amministrazioni pubbliche già organizzate a lavorare per obiettivi, e/o che avevano implementatopropria organizzazione la modalità del lavoro agile (prevista della Legge 81/2017 e più conosciuta in Italia come smart-working), basata su ...

@robersperanza al @Tg1Rai… - ilfattoblog : Smartworking nella Pa, Brunetta si oppone all'insegna del "si è sempre fatto così"

In arrivo una circolare dedicata all'obbligo di green pass per gli avvocati e un'altra relativa all'applicazione dello smart working, con circa ...