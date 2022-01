Scintille tra Bonucci e un dirigente dell'Inter: ecco cos'è successo a fine gara (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Bonucci nervoso? Lo abbiamo visto litigare con un dirigente dell'Inter a fine gara."Non è successo nulla, non era nervoso: doveva entrare perché c'erano i rigori. Poi non ci sono... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 13 gennaio 2022)nervoso? Lo abbiamo visto litigare con un."Non ènulla, non era nervoso: doveva entrare perché c'erano i rigori. Poi non ci sono...

Advertising

biancacle : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #13gennaio. Tra i temi: ?? Sul #Quirinale il Pd punge Salvini e Renzi apre al Governo… - Pall_Gonfiato : Scintille tra #Bonucci e un dirigente dell'#Inter: ecco cos'è successo a fine gara (VIDEO) - FabioFrancesch : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #13gennaio. Tra i temi: ?? Sul #Quirinale il Pd punge Salvini e Renzi apre al Governo… - QuotidianoEnerg : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #13gennaio. Tra i temi: ?? Sul #Quirinale il Pd punge Salvini e Renzi apre al Governo… - CentroStudi_EL : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #13gennaio. Tra i temi: ?? Sul #Quirinale il Pd punge Salvini e Renzi apre al Governo… -