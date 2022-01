Roma, alla guida carichi di droga: fermati tentano una fuga disperata (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma. A bordo della loro auto, e carichi di droga. Questa la vicenda che ha colpito nelle ultime ore un gruppo di persone a spasso per la città con il loro carico, come se niente fosse. Purtroppo per loro, però, i controlli erano all’angolo, e il forte odore che proveniva dall’auto non è di certo passato inosservato. Così, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza, 4 italiani. Si tratta di due donne e due uomini di età compresa tra i 22 e i 40 anni. Sono tutti della provincia di Roma e gravemente indiziati. I reati sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Leggi anche: Incidente mortale a Ostia: 74enne investito e ucciso da un’auto Un forte odore dall’abitacolo Non appena i militari hanno abbassato il finestrino per richieder i documenti hanno da subito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 gennaio 2022). A bordo della loro auto, edi. Questa la vicenda che ha colpito nelle ultime ore un gruppo di persone a spasso per la città con il loro carico, come se niente fosse. Purtroppo per loro, però, i controlli erano all’angolo, e il forte odore che proveniva dall’auto non è di certo passato inosservato. Così, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza, 4 italiani. Si tratta di due donne e due uomini di età compresa tra i 22 e i 40 anni. Sono tutti della provincia die gravemente indiziati. I reati sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Leggi anche: Incidente mortale a Ostia: 74enne investito e ucciso da un’auto Un forte odore dall’abitacolo Non appena i militari hanno abbassato il finestrino per richieder i documenti hanno da subito ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma alla Facile mantenere gli impegni sulle emissioni di Co2: basta un bel lockdown totale E i vari Abete e Della Valle gli rispondevano con la previsione delle magnifiche sorti che avrebbe garantito la presenza francese a Roma. Su Startmag Pierluigi Mennitti scrive: "Dati alla mano, solo ...

Genoa, visite mediche per Calafiori ...Il terzino sinistro classe 2002 è arrivato ieri sera in città e stamattina si sta sottoponendo alla visite mediche al Porto Antico. Superato il Cagliari: Calafiori arriva in prestito secco dalla Roma ...

L'Università Europea di Roma alla ricerca dell'Eccellenza Romasette.it Giancarlo Barzanti morto a 91 anni: Addio a Giancarlo Barzanti, morto a 91 anni, a lungo protagonista del rugby romano sia come giocatore sia come allenatore. "Pirolo", che ha avviato al rugby migliaia di ...

Sassoli: Letta e delegazione Pd alla camera ardente Roma, 13 gen Enrico Letta ha reso omaggio alla camera ardente di David Sassoli. Il segretario guidava una delegazione del Pd di cui facevano parte, tra gli altr ...

