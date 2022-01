Ritorno in classe, Renzi insiste: “Regole semplici per la scuola, se le chiudi fai la cosa più ingiusta che ci possa essere” (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Bisogna smettere di inseguire isterie di chi dice che avremo un gennaio catastrofico per il Covid. È un altro Covid rispetto a un anno fa. Sono più che dimezzate le terapie intensive a fronte di un aumento dei contagiati, che sono trenta volte di più rispetto ai contagiati di marzo 2020". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Bisogna smettere di inseguire isterie di chi dice che avremo un gennaio catastrofico per il Covid. È un altro Covid rispetto a un anno fa. Sono più che dimezzate le terapie intensive a fronte di un aumento dei contagiati, che sono trenta volte di più rispetto ai contagiati di marzo 2020". L'articolo .

