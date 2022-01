Pagelle Milan-Genoa 3-1 | voti e tabellino ottavi Coppa Italia 2021 2022

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ledi3-1 con iai protagonisti e ildel match valido per glidi finale di. A San Siro i rossoblu passano in vantaggio nel primo tempo: Ostigard di testa su calcio d’angolo, dorme la difesa dei rossoneri che nel secondo tempo provano disperatamente a ribaltare l’esito della sfida secca e ci riescono con Giroud. Si va ai supplementari dove sono decisivi Leao e Saelemaekers. Di seguito iai protagonisti.(4-2-3-1): Maignan 6; Kalulu 6.5, Gabbia 6.5, Tomori 6 (24’pt Florenzi 6.5), Hernandez 6.5; Tonali 6.5, Krunic 5 (17’st Bakayoko 5.5); Messias 5.5 (35’st Saelemaekers 6.5), Maldini 5.5 (17’st Diaz 5.5), Rebic 5 ...

Il primo tempo si chiude così con il Grifone avantiEcco i voti:Maignan 5,5 Kalulu 6 Gabbia 5,5 Tomori 6 - Dal 23 Florenzi 5,5 Hernandez 5,5 Tonali 6 Krunic 5,5 Messias 5 Maldini 5 Rebic 6 ...Supercoppa italiana, ledell'Inter: Samir Handanovic voto 6,5 : La sua gara è meno semplice ...Skriniar voto 7 : È sfortunato nel deviare la palla di Morata, facilitando così la vita a ...Le pagelle di Tiziano Crudeli del match di San Siro fra i rossoneri ed il Genoa dell'ex Shevchenko, valido per gli ottavi di Coppa Italia ...109' Palla gol per il Milan. Saelemaekers apparecchia per Brahim Diaz, che calcia alto con il destro da ottima posizione. 108' Calcio d'angolo per il Genoa: pallone in ...