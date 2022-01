L' Inter vince nel modo più rocambolesco una Supercoppa collosa e cerebrale

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La Juventus s'impappina all'ultima pagina, scivola sul tappeto su cui è impresso il motto di famiglia – fino alla fine – che ha avuto un senso anche in questa stagione di bassa marea, come testimoniano le vittorie di corto muso contro Fiorentina (al 91'), Zenit (86'), Torino (86'). Perde inpiuttosto crudele unache avrebbe meritato di traghettare ai rigori e ci stava anche riuscendo senza troppa fatica, anzi pure con una punta di rammarico per il poco che era riuscita a cavare dalle sostituzioni (in particolare da quello con la numero 10). Del resto è in queste partite, terreno d'elezione di Massimiliano Allegri, che si può intuire meglio il Grande Disegno del tecnico livornese, che ha ormai rinunciato a qualunque ambizione giovanile di imporre il proprio gioco (stanno diventando tutti teorici!, chioserebbe lui) per una visione del ...