Il riscaldamento globale sta “avvicinando” gli squali: arriveranno anche qui? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il riscaldamento globale starebbe spingendo gli squali tigre verso le acque britanniche. Stando a quanto emerso in un recente studio, infatti, gli squali tigre – secondi solo agli squali bianchi negli attacchi mortali verso gli esseri umani – si starebbero spostando verso nord a causa del cambiamento climatico. I ricercatori affermano che i modelli migratori alterati hanno comportato uno spostamento dei movimenti di queste specie al di fuori delle aree protette, lasciando gli squali più vulnerabili alla pesca commerciale. Lo studio, condotto da scienziati della Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science dell’Università di Miami (UM), ha rivelato che le posizioni e i tempi del movimento dello squalo tigre nell’Oceano Atlantico settentrionale occidentale sono ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilstarebbe spingendo glitigre verso le acque britanniche. Stando a quanto emerso in un recente studio, infatti, glitigre – secondi solo aglibianchi negli attacchi mortali verso gli esseri umani – si starebbero spostando verso nord a causa del cambiamento climatico. I ricercatori affermano che i modelli migratori alterati hanno comportato uno spostamento dei movimenti di queste specie al di fuori delle aree protette, lasciando glipiù vulnerabili alla pesca commerciale. Lo studio, condotto da scienziati della Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science dell’Università di Miami (UM), ha rivelato che le posizioni e i tempi del movimento dello squalo tigre nell’Oceano Atlantico settentrionale occidentale sono ...

