Ecobonus 2022 per moto e scooter, fino a 4.000 euro di sconto: a chi spetta e come fare domanda (Di giovedì 13 gennaio 2022) Iniziano oggi alle ore 10 le prenotazioni per l’Ecobonus su moto e scooter fino ad un massimo di 4.000€. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che sono stati stanziati complessivamente 150 milioni di euro, di cui 20 milioni per il 2022. La stessa cifra sarà stanziata anche per il 2023, mentre per ogni anno dal 2024 al 2026 la somma salirà a 30 milioni. come funziona l’Ecobonus moto e scooter e come si richiede Gli incentivi destinati all’acquisto di moto e scooter ibridi o elettrici sono rivolti a coloro che acquisteranno veicoli esclusivamente nuovi di fabbrica. Inoltre i ciclomotori dovranno appartenere alle categorie L1e, L2e, L3e, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Iniziano oggi alle ore 10 le prenotazioni per l’suad un massimo di 4.000€. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che sono stati stanziati complessivamente 150 milioni di, di cui 20 milioni per il. La stessa cifra sarà stanziata anche per il 2023, mentre per ogni anno dal 2024 al 2026 la somma salirà a 30 milioni.funziona l’si richiede Gli incentivi destinati all’acquisto diibridi o elettrici sono rivolti a coloro che acquisteranno veicoli esclusivamente nuovi di fabbrica. Inoltre i ciclori dovranno appartenere alle categorie L1e, L2e, L3e, ...

Advertising

CorriereCitta : Ecobonus 2022 per moto e scooter, fino a 4.000 euro di sconto: a chi spetta e come fare domanda - greenMe_it : Ecobonus moto 2022: al via oggi la registrazione in piattaforma per le concessionarie - newsfinanza : Ecobonus per moto e scooter 2022, sconti fino a 4 mila euro (dal 13 gennaio) - infoiteconomia : Ecobonus per moto e scooter elettrici 2022: oggi riapre la piattaforma per i concessionari - ApportunityIt : Ecobonus 2022 moto e scooter al via: importi e come ottenerli - i-dome -