"È tutto vero". Stefano De Martino, rivincita completa: è arrivata la notizia tanto attesa (Di giovedì 13 gennaio 2022) La vita privata di Stefano De Martino è sempre sotto i riflettori. Tanti, nel corso degli anni, i flirt che sono stati attribuiti all'ex marito di Belen Rodriguez. Secondo l'ultima indiscrezione sarebbe vicino a Romina Jr. I due si sarebbero conosciuti negli studi Rai. A far 'scoprire' i due innamoratini potrebbe essere stato un commento di Romina Jr ad uno degli ultimi post di Stefano De Martino. L'ex Amici ha pubblicato una fotografia di una automobile un po' datata di colore grigio.Ebbene la figlia di Al Bano e Romina ha scritto: "7 gennaio 1996". Un commento criptico che secondo qualcuno lascerebbe intendere che tra i due possa esserci qualcosa. Nei giorni scorsi Stefano De Martino aveva fatto parlare per una foto pubblicata e subito cancellata all'interno di una vasca da bagno ...

