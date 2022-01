Djokovic sorteggiato agli Australian Open | giocherà per primo contro il connazionale Kecmanovic

(Di giovedì 13 gennaio 2022) In un clima di grande incertezza e con la spada di Damocle di una decisione governativa che tarda ad arrivare ma che potrebbe cambiare il destino deglia Melbourne e quello del tennista numero uno al mondo, dopo un rinvio di oltre un’ora, si è svolto nella cittàa il sorteggio che ha stabilito che Novakdovrà giocare alturno con ilMiomir, in un match in programma lunedì o martedì prossimo. E questo nonostante non vi sia stata ancora una decisione del governoo sulla questione del visto del campione serbo entrato in Australia con un visto che certifica che lui ha avuto il Covid e che, quindi, è esentato dal vaccino, come, invece, chiede il Paese., di ...

SkySport : ULTIM'ORA SORTEGGIATO IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN Djokovic primo turno contro Kecmanovic. Primo turno degli… - Sport_Fair : #Djokovic, ancora nessuna decisione presa Intanto il serbo si prepara a scendere in campo agli #AusOpen Sorteggia… - BenitoAtos : RT @AndreaPecchia1: Sorteggiato il tabellone degli #AustralianOpen. Scampato il pericolo Barabba per #Djokovic al 1° turno. #AO2022 #AusOp… - Marylena_88 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SORTEGGIATO IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN Djokovic primo turno contro Kecmanovic. Primo turno degli italiani S… - GIUSPEDU : RT @SkySport: ULTIM'ORA SORTEGGIATO IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN Djokovic primo turno contro Kecmanovic. Primo turno degli italiani S… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic sorteggiato

Gli organizzatori degli Australian Open, dopo oltre un ora di ritardo, hanno compilato questa notte il tabellone principale del torneo del grande slam conche è statocon il ...Seppur in forte ritardo , è statoil tabellone degli Australian Open, al via il 17 gennaio a Melbourne . Operazioni ...arrivare aggiornamenti relativi alla situazione di Novak. In ...MELBOURNE (Reuters) - Il tennista numero uno al mondo Novak Djokovic è stato confermato nel sorteggio dell'Australian Open, nonostante la possibilità che il governo revochi il suo visto per la seconda ...In attesa di una decisione del governo australiano sul suo caso, Novak Djokovic è stato regolarmente sorteggiato per il tabellone dell'Open d'Australia, al via lunedì prossimo. Il n.1 al mondo e campi ...