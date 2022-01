Calcio: Zoff, 'sfida di Supercoppa combattuta, l'Inter ha meritato di vincere' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "La sfida di Supercoppa italiana è stata una partita combattuta decisa da quel gol finale di Alexis Sanchez al 120', una bella partita. L'Inter non ha rubato niente anzi, ha fatto vedere qualcosa di più della Juventus durante la gara poi certo, pensando ai bianconeri, perdere così all'ultimo secondo brucia". E' il commento alla gara di San Siro vinta 2-1 dalla squadra di Simone Inzaghi che conquista il trofeo per la sesta volta nella sua storia, il campione del mondo a Spagna '82, Dino Zoff, all'Adnkronos. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Ladiitaliana è stata una partitadecisa da quel gol finale di Alexis Sanchez al 120', una bella partita. L'non ha rubato niente anzi, ha fatto vedere qualcosa di più della Juventus durante la gara poi certo, pensando ai bianconeri, perdere così all'ultimo secondo brucia". E' il commento alla gara di San Siro vinta 2-1 dalla squadra di Simone Inzaghi che conquista il trofeo per la sesta volta nella sua storia, il campione del mondo a Spagna '82, Dino, all'Adnkronos.

