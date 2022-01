BB | CC e DD Cream | ecco sveltate una volta per tutte le differenze e i modi d' uso di ogni prodotto

Leggi su iodonna

Sono ormai lontani i tempi in cui nell'ABC del fondotinta si intendevano solo pochi prodotti. Grazie alle coreane, il nostro "alfabeto" di bellezza si è incredibilmente allargato: dalle BBalle DDil range di alternative ai classici prodotti make up per sublimare l'incarnato, si è notevolmente esteso. Chi cerca una soluzione ibrida a metà tra trattamento e base, infatti, adesso può contare su creme "all in one" che non solo idratano e proteggono ma sublimano il colorito e l'incarnato con effetto perfezionante. Ma andiamo per ordine e vediamo le.