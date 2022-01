Australian Open 2022 | Bernard Tomic positivo al Covid Scommessa vinta…

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 gennaio 2022)vinta. L’fa parlare sempre di sé per questioni extra tennis, tra atteggiamenti sopra le righe e comportamenti decisamente eccentrici. Ebbene, l’aussie (protagonista delle qualificazioni degli) nel corso del match che lo vedeva opposto al russo Roman Safiullin si è lasciato andare a un’osservazione nei confronti del giudice di sedia che alla fine si è rivelata esatta. “Sono sicuro che nei prossimi due giorni risulterò, te lo dico io. Ti offro la cena se non risultoentro tre giorni“, aveva detto il tennista di casa, aggiungendo: “Non posso credere che nessuno venga controllato. Stanno permettendo ai giocatori di scendere in campo con test rapidi fatti in stanza. Nessun tampone ...