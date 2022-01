Alex Sandro | i tifosi della Juventus hanno perso la pazienza | le conseguenze

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lahala finaleSupercoppa italiana con un clamoroso errore diche ha fatto perdere laai. Getty ImagesIeri sera San Siro è stato il teatrofinale di Supercoppa italiana tra Inter e; i nerazzurri si sono imposti due a uno grazie ai gol di Lautaro, su rigore, e di Sanchez. La rete del cileno è stata realizzata quando la lotteria dei rigori sembrava ormai incombere sulla sfida; gol che ha mandato su tutte le furie Bonucci, a bordocampo e che sarebbe dovuto entrare proprio per tirare uno dei penalty mentre è stato, ovviamente, il momento di massima soddisfazione per i nerazzurri. Il gol decisivo è stato causato da un clamoroso errore di...

romeoagresti : ???? Perin ???? De Sciglio ???? Rugani ???? Chiellini ???? Alex Sandro ???? Bernardeschi ???? McKennie ???? Locatelli ???? Rab… - romeoagresti : La formazione provata da #Allegri in rifinitura: Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, M… - romeoagresti : ?? Ramsey ?? Chiesa ?? De Ligt ?? Cuadrado ?? Pinsoglio ?? Alex Sandro ?? Bonucci ?? Danilo #?? #InterJuve… - Gix74 : @il_Malpensante Hai dimenticato il più importante degli ultimi tocchi, quello fondamentale. Alex Sandro. - elelyaworld : @FabRavezzani @YouTube Dybala Kean Alex Sandro rabiot ma di che stiamo parlando, pipponi strapagati sopravvalutati -

E invece... Eppure stava bastando. È il campanellino d'allarme, difficilmente percettibile in mezzo agli strilli di gioia, che torna a tintinnare nella testa di Inzaghi, che già in ...La Juve crolla quando invece pensava che la missione di arrivare ai rigori fosse compiuta: l'errore diè stato imperdonabile. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti ...Il cinismo della Juventus di Allegri non basta. I nerazzurri, nonostante la consueta paura di perdere le partite di coppa, battono al primo minuto di recupero del secondo tempo supplementare i biancon ...La Juventus ha perso la finale della Supercoppa italiana con un clamoroso errore di Alex Sandro che ha fatto perdere la pazienza ai tifosi.