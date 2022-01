Accordo Inps-Agenas per semplificare il certificato oncologico (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una procedura semplice e uniforme per rendere più agili e rapide valutazioni, accertamenti e gestione di informazioni per i pazienti oncologici. Questo l'obiettivo dell'Accordo fra Inps e Agenas per il certificato oncologico telematico introduttivo. La proposta congiunta è quella di stabilire modalità uniformi per il rilascio del certificato , emesso direttamente e immediatamente da chi fa la diagnosi. Tale procedura, realizzata già in molte buone pratiche grazie al sostegno di Direzioni aziendali innovative e con la partecipazione di servizi e di personale formato e abilitato, consentirebbe a livello nazionale una uniformità procedurale, con indubbi vantaggi quali la riduzione dei tempi di latenza tra la diagnosi e l'accertamento in pazienti con gravi patologie e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una procedura semplice e uniforme per rendere più agili e rapide valutazioni, accertamenti e gestione di informazioni per i pazienti oncologici. Questo l'obiettivo dell'fraper iltelematico introduttivo. La proposta congiunta è quella di stabilire modalità uniformi per il rilascio del, emesso direttamente e immediatamente da chi fa la diagnosi. Tale procedura, realizzata già in molte buone pratiche grazie al sostegno di Direzioni aziendali innovative e con la partecipazione di servizi e di personale formato e abilitato, consentirebbe a livello nazionale una uniformità procedurale, con indubbi vantaggi quali la riduzione dei tempi di latenza tra la diagnosi e l'accertamento in pazienti con gravi patologie e ...

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Inps Inps, da certificato oncologico diritto immediato invalidità ...dell'Inps, Pasquale Tridico, intervenendo al convegno "Buone pratiche per i diritti dei pazienti oncologici. Il certificato introduttivo". "Ciò che facciamo oggi - ha specificato - è un accordo ...

