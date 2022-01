Zanoli titolare in Napoli-Fiorentina: ecco chi riposerà (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alessandro Zanoli titolare in Coppa Italia per la sfida Napoli-Fiorentina, una possibilità concreta di vedere il giovane esterno destro. Secondo quanto riferisce Il Mattino c’è la possibilità di vedere finalmente in campo dal primo minuto Zanoli, un ragazzo che nelle apparizioni in amichevole e qualche piccolo spezzone di partita ha sempre fatto intravedere delle buone cose. Ottimo fisico, buona gamba e tanta voglia di emergere. Zanoli potrebbe avere una chance in Coppa Italia, una partita che Spalletti non vuole snobbare, ma che inevitabilmente dovrà dare spazio a chi ha giocato di meno. Napoli: gli assenti Il tecnico azzurro deve fare sempre i conti con le assenze, si parte dalla difesa: Meret è ancora out, Malcuit e Mario Rui sono ancora positivi al Covid 19, se non ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alessandroin Coppa Italia per la sfida, una possibilità concreta di vedere il giovane esterno destro. Secondo quanto riferisce Il Mattino c’è la possibilità di vedere finalmente in campo dal primo minuto, un ragazzo che nelle apparizioni in amichevole e qualche piccolo spezzone di partita ha sempre fatto intravedere delle buone cose. Ottimo fisico, buona gamba e tanta voglia di emergere.potrebbe avere una chance in Coppa Italia, una partita che Spalletti non vuole snobbare, ma che inevitabilmente dovrà dare spazio a chi ha giocato di meno.: gli assenti Il tecnico azzurro deve fare sempre i conti con le assenze, si parte dalla difesa: Meret è ancora out, Malcuit e Mario Rui sono ancora positivi al Covid 19, se non ...

