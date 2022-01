Vede un uomo in pericolo di vita e allerta i soccorsi, ora la famiglia la cerca per ringraziarla: ‘Sei un angelo che ha salvato la vita al nostro papà’ (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una storia a lieto fine quella accaduta ai Castelli Romani, dove un uomo che era in grave pericolo di vita a seguito di un incidente domestico è stato salvato dal tempestivo intervento di una donna che, Vedendolo, ha allertato i soccorsi. Ora la famiglia dell’uomo, che è fuori pericolo, vorrebbe tanto conoscere e ringraziare questa donna, la cui identità non è stata rivelata dai soccorritori. Per questo la figlia dell’uomo ha pubblicato un post sui social, nella speranza di riuscire a trovare l’angelo che ha permesso di salvare la vita al proprio papà. Il messaggio della figlia «Vorremmo ringraziare una signora, un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una storia a lieto fine quella accaduta ai Castelli Romani, dove unche era in gravedia seguito di un incidente domestico è statodal tempestivo intervento di una donna che,ndolo, hato i. Ora ladell’, che è fuori, vorrebbe tanto conoscere e ringraziare questa donna, la cui identità non è stata rivelata dai soccorritori. Per questo la figlia dell’ha pubblicato un post sui social, nella speranza di riuscire a trovare l’che ha permesso di salvare laal proprio papà. Il messaggio della figlia «Vorremmo ringraziare una signora, un ...

