Variante Omicron “pericolosa | in particolare per non vaccinati”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ladel covid “provoca una malattia meno grave rispetto a Delta, ma rimane un virus pericoloso inper coloro che non sono”. Lo ha ricordato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. Per Ghebreyesus, “imparare a convivere con questo virus non significa che possiamo, o dobbiamo, accettare quasi 50mila decessi a settimana”, ha aggiunto parlando alla stampa. L’Oms Europa stima che “oltre il 50% della popolazione della Regione europea sarà contagiata” dalla nuova“nelle prossime 6-8 settimane”, ha affermato ieri direttore regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge. La regione europea, ha continuato Kluge, “ha registrato oltre 7 milioni di nuovi casi di Covid segnalati nella prima settimana del 2022, più che ...

E' quanto prevede un piano formulato dal Servizio pubblico federale per la salute se ladovesse portare un'ondata senza precedenti. 'In una fase d'urgenza di livello 3 le cure per il ...... il bollettino del 10 gennaio: 101.762 nuovi casi di contagio e 227 decessi, la previsione di Anthony Fauci: prima o poi infetterà tutti La, considerata la sua peculiare ...«Sebbene il numero di pazienti ricoverati in ospedale» con Covid-19 «sia in aumento nella maggior parte dei Paesi, non è al ...Secondo i dati della Asl di Cagliari nell'hub della Fiera oggi sono state prenotate ed effettuate 300 prime dosi (tra pediatriche e per adulti) e 600 in tutto il territorio coperto dall'Azienda sanita ...