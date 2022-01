Spaccia cocaina nascondendola negli accendini: arrestato 53enne a Monza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Brianza, resosi responsabile del reato di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nell’ambito dei servizi disposti dalla locale Questura, per contrastare il fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti e psicotrope, in data 10.01.2022, personale della Squadra Mobile – Sezione Narcotici – ha proceduto Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Brianza, resosi responsabile del reato di spaccio di sostanza stupefacente del tipo. Nell’ambito dei servizi disposti dalla locale Questura, per contrastare il fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti e psicotrope, in data 10.01.2022, personale della Squadra Mobile – Sezione Narcotici – ha proceduto

Advertising

VooDooIbra : Prendiamo lezioni da chi ha attaccato un inter club facendo perdere un occhio a un tifoso con un pugno alle spalle?… - Italiaebasta : Negro spacciatore.....come al solito Terni, spaccia cocaina in via Piemonte: arrestato un 30enne - Nazione_Umbria : Spaccia cocaina a Borgo Bovio Arrestato dai carabinieri - ovino81 : @CoffinBurier @annak65649009 @EntropicBazaar @BMastrotta @mr_pac @CARNAGE_TTX @paolobocciarel1 @BaroneModerato… - umbriaOn : #Terni, spaccia #cocaina in via Piemonte: #arrestato un 30enne -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccia cocaina Genova, spaccia cocaina nel Centro storico: arrestato minorenne Un ragazzo minorenne di origini senegalesi è stato arrestato nel Centro storico di Genova per detenzione e spaccio di droga. Un agente della Municipale, durante un controllo avrebbe sorpreso il ...

Spaccia cocaina nascondendola negli accendini: arrestato Fermata poco dopo è stata trovata in possesso di due involucri di cellophane chiusi con nastro isolante nero con mezzo grammo di cocaina in ognuno. Lo stesso confezionamento delle otto dosi trovate ...

Spaccia cocaina nascondendola negli accendini: arrestato - Cronaca Monza Il Cittadino di Monza e Brianza Genova, spaccio di cocaina nel centro storico: arrestato minore GENOVA - Spacciava droga e nascondeva involucri contenenti cocaina nel suo corpo un minore, di origini senegalesi, che è stato arrestato. Un agente del Nucleo Centro Storico della Polizia Locale, nel ...

Spacciava cocaina ai giardinetti, un arresto Spacciava droga nei giardinetti: giovane arrestato dalla Polizia di Stato L’Attività antidroga della Sezione Falchi della Squadra Mobile ha consentito di scoprire una piazza di spaccio nel quartiere P ...

Un ragazzo minorenne di origini senegalesi è stato arrestato nel Centro storico di Genova per detenzione e spaccio di droga. Un agente della Municipale, durante un controllo avrebbe sorpreso il ...Fermata poco dopo è stata trovata in possesso di due involucri di cellophane chiusi con nastro isolante nero con mezzo grammo diin ognuno. Lo stesso confezionamento delle otto dosi trovate ...GENOVA - Spacciava droga e nascondeva involucri contenenti cocaina nel suo corpo un minore, di origini senegalesi, che è stato arrestato. Un agente del Nucleo Centro Storico della Polizia Locale, nel ...Spacciava droga nei giardinetti: giovane arrestato dalla Polizia di Stato L’Attività antidroga della Sezione Falchi della Squadra Mobile ha consentito di scoprire una piazza di spaccio nel quartiere P ...