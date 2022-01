Serena Rossi e Davide Devenuto, annullate le nozze, lei senza mezzi termini: “Ho smesso di …” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un amore che va avanti da molti anni quello tra Serena Rossi e Davide Devenuto che molto presto sarebbero dovuti convolare a nozze. Di recente però la celebre attrice ha rivelato che per il momento non vi sarà alcun matrimonio e nello specifico l’annuncio è arrivato nel corso di una recente intervista rilasciata a Di Più Tv. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? E perché la bella Serena non sposerà più il padre di suo figlio? Facciamo un po’ di chiarezza. L’amore tra i due attori Serena Rossi e Davide Devenuto sono due volti noti della televisione, e in particolar modo sono molto conosciuti dai fan di Un posto al Sole ovvero la soap opera che li ha fatti conoscere e innamorare. Per diversi anni i due hanno ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un amore che va avanti da molti anni quello trache molto presto sarebbero dovuti convolare a. Di recente però la celebre attrice ha rivelato che per il momento non vi sarà alcun matrimonio e nello specifico l’annuncio è arrivato nel corso di una recente intervista rilasciata a Di Più Tv. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? E perché la bellanon sposerà più il padre di suo figlio? Facciamo un po’ di chiarezza. L’amore tra i due attorisono due volti noti della televisione, e in particolar modo sono molto conosciuti dai fan di Un posto al Sole ovvero la soap opera che li ha fatti conoscere e innamorare. Per diversi anni i due hanno ...

