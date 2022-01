Ric Flair | “Nick Khan ha cercato di cancellare il mio ruolo in WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Durante una recente puntata del suo podcast Wooooo Nation Uncensored, il WWE Hall of Famer Richa messo in chiaro di non essere un ammiratore di, che attualmente ricopre ildi President & Chief Revenue Officer in WWE. Susi riversano da tempo lamentele e malcontenti, dovuti alla sua gestione della compagnia della famiglia McMahon, e sembra che ancheabbia avuto una pessima esperienza con il boss. “Ha deciso di seppellirmi”ha spiegato: “Non avevamo la stessa visione delle cose per quanto riguarda il mio, ma poil’ha resa una questione personale. Solo perché non volevo più lavorare in quele volevo fare cose come questo ...